A Misilmeri screening oncologici gratuiti, oggi il camper dell’Asp

A Misilmeri l’open day itinerante dell’Asp, prevenzione e un incontro al palazzetto della cultura. Screening sui camper in Corso Vittorio Emanuele.

Un momento ieri di incontro e confronto sull’importanza della prevenzione oncologica e oggi, venerdì 4 marzo, gli screening a bordo dei camper. Il programma dell’Open Day Itinerante organizzato dall’Asp di Palermo a Misilmeri, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha preso il via ieri pomeriggio al Palazzetto della Cultura, l’Associazione Serena a Palermo (che affianca l’Azienda sanitaria in tutte le tappe dell’iniziativa) ha incontrato, insieme agli amministratori locali, donne e uomini del territorio per promuovere le attività di screening.

