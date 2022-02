Tragedia a Palermo, giovane detenuto si toglie la vita in cella

Un giovane detenuto si è tolto la vita all’interno della sua cella del carcere Ucciardone di Palermo. Il ragazzo avrebbe utilizzato le lenzuola per suicidarsi. La drammatica scoperta questa mattina da parte della polizia penitenziaria durante i normali controlli all’interno delle celle.

Il giovane detenuto di 25 anni è stato trovato impiccato nella sua cella. Il tragico ritrovamento del corpo, come riporta BlogSicilia, è avvenuto questa mattina.

Il detenuto, secondo le prime ricostruzioni della polizia penitenziaria in servizio all’Ucciardone, avrebbe utilizzato le lenzuola per togliersi la vita attaccate alle grate. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire cosa sia successo e i motivi che hanno spinto il giovane a togliersi la vita.