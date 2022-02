Rapina ad un supermercato di corso Calatafimi, tre arrestati

A Palermo nelle ultime 24 ore, in due distinte operazioni, sono state arrestate 5 persone.

I Carabinieri di Palermo hanno portato in carcere 3 giovani, indagati per rapina aggravata in concorso ad un supermercato in corso Calatafimi.

Uno dei tre era già stato fermato in flagranza nel 2021. Era stato bloccato da un militare dell’Arma, intervenuto da solo e libero dal servizio. Il coraggioso intervento aveva anche consentito di recuperare la refurtiva.

Gli arresti di oggi arrivano dopo le indagini della Compagnia di Palermo Piazza Verdi e del Nucleo Radiomobile di Palermo. Secondo le accuse, i complici del soggetto arrestato per la rapina in corso Calatafimi riuscirono a dileguarsi a bordo di alcuni motocicli subito dopo aver visto il Carabiniere. Il Nucleo Radiomobile, inoltre, ha arrestato in flagranza due ragazzi a cui vengono contestati i reati di rapina aggravata e porto di oggetti atti od offendere. L'intervento è avvenuto in via Roma, dove un 20enne era stato avvicinato da due persone travisate che, con la minaccia di un coltello, gli avevano intimato di consegnare il marsupio contenente del denaro e il telefono cellulare. Gli arrestati sono stati rintracciati subito dopo, sempre nel centro della città. Parte della refurtiva è stata recuperata per la restituzione alla vittima. Gli arresti sono stati convalidati dal GIP presso il Tribunale di Palermo. Il Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, dopo il recente aumento di alcuni reati predatori nel centro di Palermo, ha incrementato ulteriormente le attività di controllo del territorio. Ha potenziato l'azione investigativa per la prevenzione e la repressione di questi fenomeni criminali che creano allarme sociale.

