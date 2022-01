Madre e figlio no vax muoiono in pochi giorni, dramma in Sicilia

Una donna 77enne è morta dodici giorni dopo il figlio, imprenditore di 47 anni. Entrambi erano contrari alla ricezione della dose come un’altra donna, figlia e sorella dei due defunti. Si erano infettati nel periodo natalizio. I fatti a Canicattì, in provincia di Agrigento.

Tutti e tre erano risultati positivi in pieno periodo natalizio. Le condizioni più gravi però erano state diagnosticate per l’uomo e per la mamma. L’altro familiare non era apparsa così grave inizialmente.