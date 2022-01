Un uomo trovato morto a Caccamo, indagini

Un’altra morte inspiegabile nel palermitano. Un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita a Caccamo.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accertato la morte dell’uomo. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinate dalla procura di Termini Imerese. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause del decesso.

Dai primi accertamenti degli investigatori si tratterebbe di un’overdose, accanto al cadavere c’era infatti una siringa.

Una giornata da dimenticare per la provincia di Palermo. Sono in tutto tre le persone decedute per cause ancora da accertare. Una ragazza di 15 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua casa del quartiere Sperone di Palermo. La giovane, Katia Spataro, sarebbe morta nel sonno. La scoperta sarebbe stata fatta dal fratello. La tragica notizia ha scosso il quartiere Sperone di Palermo dove risiedeva la giovane.

Sempre nel palermitano, a Gangi, un uomo di 42 anni è morto nel corso di una battuta di caccia. l’uomo si è sentito male ed è caduto per terra privo di sensi. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno soltanto potuto constatare la morte dell’uomo.