Nonno siciliano a C’è Posta per Te, Stefano cerca moglie a 92 anni

Risate a C’è Posta per te con il nonno siciliano Stefano da Salina, isola delle Eolie, in provincia di Messina. L’arzillo nonnino è alla ricerca di un amore alla veneranda età di 92 anni e fa appello a Maria De Filippi per cercare una moglie a cui dare anche la sua pensione. Un ritorno quello di Stefano che nella precedente stagione di C’è Posta per te cercava una donna di cui si era innamorato nel corso della giovane età.

Ora però nonno Stefano cerca una compagna che possa dargli compagnia. E il programma di Canale 5 ha trovato per lui alcune signore, invitate a partecipare nel salotto della De Filippi.