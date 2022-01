Resta grave la 23enne di Carini vittima dell’incidente di Torretta

Resta in prognosi riservata A.B., 23 anni, ricoverata al Trauma center di Villa Sofia, dopo un grave incidente avvenuto a Torretta.La giovane, originaria di Carini, è finita fuori strada mentre era a bordo della sua Lancia Ypsilon grigia, andando a schiantarsi contro un albero. Al momento la giovane è ancora grave e la prognosi rimane riservata. I medici hanno deciso di sottoporla ad alcuni interventi chirurgici che dovrebbero avvenire nei prossimi giorni.

In seguito al violento incidente ci sono voluti i Vigili del Fuoco per estrarre la ragazza dal veicolo incidentato. Il 118 ha poi portato la ragazza in ospedale dove è giunta in stato di coma. Le sue condizioni sono state giudicate molto serie fin dai primi attimi. Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri della compagnia di Carini.