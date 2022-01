I Måneskin arrivano a Palermo, concerto all’Ippodromo 11 luglio

Il concerto dei Maneskin a Palermo. E ci sarebbe anche la data del concerto che sarà organizzato all’Ippodromo. Così Palermo si prepara a ospitare uno dei più grandi eventi del 2022 della città.

È La Repubblica che svela i particolari. Secondo il quotidiano, mancano solo le firme ma tutto sembra pronto per i Maneskin a Palermo. La rock band dei record si esibirà quest’estate all’ippodromo della Favorita. La data che si rincorre con insistenza c’è già, 11 luglio. I fan ora attendono solo che la notizia venga ufficializzata.

Si prevede che la struttura palermitana possa arrivare a contenere almeno 30mila spettatori.

Così Palermo prova a ripartire nel 2022 con cantanti del calibro di Jovanotti, Max Pezzali, Blanco e Sangiovanni. Sei date, e cinque artisti di primo piano per un festival musicale che ha tutte le carte in regola per fare il record d’incassi e il sold out nel giro di una manciata di ore dal lancio ufficiale.

Intanto dopo due milioni di singoli venduti, i Måneskin tornano negli Stati Uniti ospiti sabato sera del popolare show Saturday Night Live. La puntata andrà in onda, in diretta da New York e lo stesso gruppo ha postato il teaser dello show con il conduttore Will Forte.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan proseguono il loro viaggio americano dopo l’esibizione all’iHeartRadio ALTer Ego 2022 di Los Angeles, in lineup insieme a Coldplay, Kings of Leon, Twenty One Pilots e Imagine Dragons, e in attesa di partecipare anche al Coachella, (Indio, California, 17 e 24 aprile 2022), prima rock band italiana a suonare all’iconico festival, in cartellone con i più importanti artisti internazionali come Harry Styles, Billie Eilish, Ye, Swedish House Mafia.