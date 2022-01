Incendiarono Monte Pellegrino, indagati 13 Ultrà del Palermo

Le indagini condotte dal Nucleo Operativo Regionale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e dal Distaccamento Forestale di Palermo Falde assieme alla DIGOS della Polizia di Stato hanno portato a individuare i responsabili dell’incendio su Monte Pellegrino durante la partita Palermo-Avellino.

Attualmente risultano indagati 13 tifosi.

I fatti risalgono a maggio del 2021. La maggior parte di loro, appartenenti verosimilmente al gruppo Ultras Curva Sud, ha precedenti specifici in materia di reati da stadio e alcuni non potevano assistere agli incontri sportivi a causa del Daspo a cui erano sottoposti. Gli indagati avevano deciso di sostenere la loro squadra del cuore accendendo fuochi d’artificio e fumogeni sulla sommità di Monte Pellegrino in zona visibile dallo stadio.

Redazione 5459 posts 0 comments