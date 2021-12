Sciame sismico in Sicilia, la protezione Civile attiva la “fase di attenzione”

È sciame sismico in Sicilia dove da questa notte si registrano diverse scosse di terremoto. La più forte è stata di magnitudo 4.3, poi una serie di altri eventi che stanno mettendo in allarme la popolazione. Dopo i terremoti di stanotte, nuove scosse questa mattina dopo le 7 nel catanese. L’epicentrosi trova a circa sei chilometri a sud di Motta Sant’Anastasia.

Il terremoto d’ieri notte è stato nettamente avvertito dalla popolazione del Comune alle falde dell’Etna. Alle ore 23:00 d’ieri sera sono state poco più di 20 le scosse di terremoto registrate nell’hinterland della provincia di Catania. L’evento più significativo, di magnitudo Ml 4.3, è avvenuto alle 22:33, ed è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale. L’epicentro è stato localizzato a circa 6 km a sud-ovest di Motta Sant’Anastasia, con ipocentro a una profondità di circa 11 km. Gli altri eventi delle ore e dei minuti precedenti le 22:33 sono stati di bassa magnitudo, tra Ml 2.9 e Ml 3.3. Il terremoto delle 22:33 è stato avvertito in tutta la Sicilia orientale, in particolare nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. L’ultimo terremoto stamattina alle 7.30. Non si registrano danni a cose o persone.