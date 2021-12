La Sicilia verso la zona gialla ma Natale e Capodanno in bianco

La Sicilia corre verso la zona gialla ma il Natale e il Capodanno saranno in zona bianca. Lo dicono i dati che giungono ogni giorno dai laboratori dell’Isola: i contagi sono in aumento come del resto in tutta Italia. Così la Sicilia corre sul filo del cambio di colore che con molta probabilità, salvo un’inversione di tendenza, arriverà dopo le feste ma forse prima dell’Epifania. Il Natale e San Silvestro però sono salvi.

La situazione si va complicando sempre di più

Da settimane la Sicilia sfora il limite dei 50 casi per 100mila abitanti ma adesso si è superata la soglia del 15 per cento di occupazione di posti nei reparti ordinari. Ancora entro i limiti le terapie intensive che con i dati del bollettino d’ieri sono, però, arrivate a sfiorare il 9 per cento di occupazione. La decisione è in bilico e si attende il dato odierno. Se il dato si manterrà pressoché costante, la Cabina di regia manterrà l’isola in zona bianca almeno fino a venerdì 30. Il passaggio alla zona gialla, se si seguirà ancora il trend al rialzo, arriverà il lunedì successivo, ovvero dal 3 gennaio 2022.

Redazione 5262 posts 0 comments