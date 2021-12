Ancora una tragedia, 15enne cade con lo scooter e muore

Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita.

Si tratta di Biagio Giannì, deceduto dopo essere caduto con il suo scooter.

Una giornata tragica per la provincia di Ragusa che ha visto anche la morte dinun uomo sulla Modica-Pozzallo. Quello che vede coinvolto il 15enne si è verificato nei pressi dell’aeroporto di Comiso.

Dalle prime informazioni, pare che il giovane fosse in sella al suo scooter quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto per un giovane andato via troppo presto e in modo così tragico.