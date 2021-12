Donate 84 Stelle di Natale sequestrate dalla Finanza a venditore abusivo

La Guardia di Finanza di Termini Imerese ha sequestrato oltre 84 stelle di Natale di Cefalù (PA). Le piante sono state donate in beneficenza.

In particolare le Fiamme Gialle, durante il controllo, hanno accertato che il venditore ambulante era sprovvisto dell’autorizzazione per l’esercizio ambulante necessaria per lo svolgimento dell’attività.