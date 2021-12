I Carabinieri salvano uomo colpito da arresto cardiaco a Palermo

Carabinieri eroi salvano un uomo colto da infarto a Palermo. Lo trasportano in ospedale e gli salvano la vita.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, nella serata di ieri, sono intervenuti per prestare assistenza ad una giovane donna che, a bordo del proprio veicolo in avaria in viale Campania, chiedeva aiuto per il proprio padre, colpito proprio in quel momento da un malore.