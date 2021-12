Tragedia in Sicilia, due donne tentano il suicidio: una muore

Due donne siciliane decidono di suicidarsi insieme. Una muore, l’altra cambia idea all’ultimo minuto. Sarà la Procura a fare luce sulla tragica vicenda.

La storia, dai contorni ancora poco chiari, proviene dal Ragusano. Due donne nelle ore scorse si sono recate a Timperosse, una località marina a Scicli, per togliersi la vita gettandosi in mare.

Una delle due, una milanese di 33 anni, è riuscita nell’intento, e si è tolta la vita. L’altra all’ultimo momento, avrebbe avuto un ripensamento e non avrebbe compiuto l’estremo gesto. Stando ad una prima ricostruzione sarebbe stata lei a chiedere l’intervento dei soccorsi.

Quanto il 118 è arrivato sul luogo del dramma, per la vittima non c’era più nulla da fare, l’amica, invece, è stata accompagnata in ospedale, in stato di shock.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Scicli. La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per accertare se il racconto della testimone è fondato. Pare che prima di compiere il gesto, le due avrebbero telefonato alle forze di polizia sostenendo di aderire a una setta.