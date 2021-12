Attimi di paura a Terrasini, crolla una palazzina

Attimi di panico a Terrasini dove crolla una palazzina. La tragedia per fortuna solo sfiorata è avvenuta in via Ventimiglia, vicino alla posta del paese. Tantissima paura tra i residenti che hanno sentito il forte boato proveniente dalla strada. Per fortuna solo paura per il crollo di quella che era un’abitazione disabitata e i cattivo stato di manutenzione.

Alcuni vicini prima hanno sentito il boato del tetto che è caduto e poi le pareti sono collassate. Tre automobili di tre dipendenti del vicino ufficio postale sono state danneggiate. “Abbiamo già contattato una ditta per mettere in sicurezza la zona e i vigili del fuoco – dice il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci – Per fortuna in quel momento nessuno stata passando. La casa era disabitata e adesso la zona sarà messa in sicurezza. A essere danneggiate tre auto che erano in sosta nei pressi dell’abitazione”.