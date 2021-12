Compro oro abusivi Trapani, monili e gioielli sequestrati

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trapani, al termine di controlli di polizia economico-finanziaria a fini antiriciclaggio, eseguiti in tre esercizi commerciali di compro-oro, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro oggetti e monili in oro.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che i compro oro operavano in assenza della necessaria iscrizione al Registro tenuto e gestito dall’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi. Quindi i Finanzieri hanno deferito alla Procura della Repubblica di Trapani tre persone per esercizio abusivo dell’attività di compravendita o di permuta di oggetti usati in oro o altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria.

I militari del Gruppo di Trapani, dopo i preliminari riscontri investigativi e documentali, hanno immediatamente sequestrato 302 grammi di oggetti e monili in oro (collane, bracciali, ciondoli, orecchini) per un valore di 10.000,00 euro e documentazione comprovante le operazioni di compro oro con la clientela. Potrebbe interessarti anche: Scoperti tre “Compro oro” abusivi a Palermo, Finanza sequestra oltre un chilo di oro e argento La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato tre compro di Palermo e oltre 1 chilo tra oro e argento. I finanzieri hanno sottoposto a controllo tre esercizi commerciali esercenti... Carraro e 4×50 mista d’oro agli Europei di Kazan, show Lamberti KAZAN (RUSSIA) (ITALPRESS) – Suona l’inno d’Italia agli Europei in vasca corta di Kazan. La seconda giornata di gare all’Aquatics Palace vede il trionfo nei 100 rana di Martina Carraro... Super Paltrinieri, Orsi e Castiglioni d’oro a Kazan KAZAN (RUSSIA) (ITALPRESS) – E’ un’Italia da record anche quella degli Europei di nuoto in vasca corta, andati in scena a Kazan, in Russia. Dopo l’ultima giornata di gare arriva... “Siamo qui”, nuovo album di Vasco Rossi certificato “oro” ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo album di Vasco Rossi, “Siamo qui”, in una sola settimana conquista l'”oro” (certificazione Fimi/GFK) e batte il record del 2021 di vendite nella prima settimana... SEGUICI SU FACEBOOK