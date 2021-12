Ospedali di Corleone e Partinico senza pediatri, allarme dell’Asp: “Li assumiano senza concorso”

L’Asp di Palermo lancia un appello ai pediatri, anche a quelli in pensione, per garantire la continuità assistenziale nei punti nascita degli ospedali “Dei Bianchi” di Corleone e “Civico” di Partinico. Nell’Avviso pubblicato nella sezione Concorsi del sito internet aziendale il Direttore generale “rende noto che è urgente procedere al conferimento d’incarichi di qualunque tipologia per figure professionali di Dirigenti Medici Specialisti in Pediatria da impiegare nei reparti ospedalieri”.

Dopo che sono andati deserti tutti i precedenti bandi e alla luce delle improvvise assenze determinate da cause legittime, da dimissioni volontarie e pensionamenti, l’Asp ha attivato una procedura a “carattere emergenziale”, utilizzata in deroga alla procedura ordinaria e valida fino al superamento del momento di criticità.