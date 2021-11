Vola dalla veranda mentre lava i vetri, donna grave a Palermo

PALERMO – Tragico incidente a Palermo, in via della Vega dove una donna è caduta dalla veranda della sua abitazione mentre stava lavando dei vetri. Da donna, 48 anni, si trova adesso ricoverata al Civico in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, la 48enne, casalinga, si sarebbe sporta troppo dall’abitazione. Avrebbe così perso l’equilibrio finendo sopra una tettoia. Nella caduta ha battuto la testa.

Sul posto il 118 che ha trasportato la malcapitata al Pronto soccorso dell'ospedale Civico. Ora è ricoverata in neurochirurgia e la prognosi è riservata. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato che sta sentendo familiari e vicini di casa. Oggi a Palermo un altro incidente. Un muratore palermitano di 56 anni è caduto da una finestra in vicolo Caracausi. Ora l'uomo si trova al Policlinico in prognosi riservata. Sono intervenuti gli uomini della polizia e i funzionari dell'Asp che si occupano degli infortuni sul lavoro.