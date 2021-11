Incidente mortale, muore Davide Filardo a 21 anni

Incidente mortale sulla Strada Provinciale 81 che congiunge Castelvetrano a Triscina. La vittima si chiamava Davide Filardo aveva 21 anni ed era di Castelvetrano.

Davide era un barman di che lavorava in una nota pasticceria del centro.

Il 21enne si trovava alla guida della sua Lancia Ypsilon e, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è finita contro una costruzione in cemento. Lo schianto mortale stanotte attorno alle 4.

I sanitari del 118 hanno trasferito il giovane all’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Purtroppo, a causa delle ferite riportate non ce l’ha fatta. Sul luogo del sinistro i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi.

Il prof. Enzo Garifo mostra la foto del giovane sulla sua bacheca: “Il mio caro alunno Davide Filardo”.

“Eri una bellissima persona, sistemato, sempre educato, e ti facevi sempre gli affari tuoi – scrive Elisabetta Sardina -. E adesso sei volato via, che brutto il destino”.