Scandalo milionario in Sicilia, denunciati 164 furbetti del Reddito

La Guardia di Finanza di Caltanissetta, in collaborazione con l’INPS, ha scoperto oltre 200 posizioni irregolari in relazione al Reddito di Cittadinanza. La Procura della Repubblica di Caltanissetta e Gela hanno denunciato 164 beneficiari, accertando l’illecita percezione di somme per oltre 1,3 milioni di euro.

Per le stesse è stato richiesto il sequestro preventivo e l’immediata segnalazione all’I.N.P.S. per la decadenza nonchè la conseguente revoca e restituzione del beneficio, evitando, in tal modo, che ulteriori 756 mila euro indebitamente richiesti venissero riscossi da non aventi diritto.L’attenzione delle Fiamme Gialle nissene si è concentrata prevalentemente sul riscontro delle D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica), dedicando particolare attenzione a coloro che, sulla base di accurate analisi di rischio, condotte mediante l’utilizzo delle Banche Dati, risultavano, ad esempio, condannati o sottoposti a misure cautelari per delitti di elevato impatto sociale, o privi di requisiti soggettivi e patrimoniali illecitamente autocertificati.