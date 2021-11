Restrizioni per le feste in Sicilia, ordinanza di Musumeci

Musumeci dispone nuove misure di prevenzione in vista delle festività natalizie.

In arrivo in Sicilia ulteriori misure di prevenzione visto l’approssimarsi delle festività natalizie. A prevederle una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, adottata dopo la relazione dell’assessorato alla Salute. I provvedimenti sono in vigore da oggi fino al 31 dicembre.

Redazione 5419 posts 0 comments