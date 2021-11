Per 20 anni alla guida dei Carabinieri di Belmonte Mezzagno, la giunta elogia il Maresciallo Maggiore Mauro Celiberti

La Giunta Comunale di Belmonte Mezzagno ha deliberato di tributare un ringraziamento ufficiale al Maresciallo Maggiore Mauro Celiberti, ex comandante della Stazione. In particolare, la giunta guidata dal sindaco Salvatore Pizzo, ha deliberato: “Di tributare un ringraziamento Ufficiale al Comandante, Maresciallo Maggiore, Mauro Celiberti, per la ventennale Attività svolta nella qualità di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Belmonte Mezzagno, caratterizzata dal lodevole impegno profuso a favore della comunità belmontese, mediante la consegna di una targa nella sede dell’aula consiliare, massima assise cittadina”.

“Il Comandante, Maresciallo Maggiore, Mauro Celiberti per 20 anni ha guidato la Stazione dei Carabinieri di Belmonte Mezzagno, precisamente, dal 12 agosto 2000 al 3 maggio 2020. È stata una figura di riferimento per tutta la Comunità di Belmonte Mezzagno, interpretando egregiamente la figura del rappresentante delle forze dell’ordine vicino alla gente e ai problemi della comunità, contribuendo a infondere, con il suo quotidiano impegno, sentimenti di sicurezza e di legalità. Ha assolto al suo delicato ruolo di Responsabile della Stazione dei Carabinieri di Belmonte Mezzagno con sacrificio e abnegazione, aiutando a crescere la medesima Stazione dei Carabinieri e onorando, in ogni circostanza, la divisa che ha indossato. Sotto la Sua ventennale guida la Stazione dei Carabinieri di Belmonte Mezzagno ha costituito un importantissimo presidio di legalità a tutela dell’intera Comunità belmontese. Il Comandante Mauro Celiberti si è, in tal modo, meritato la fiducia, il rispetto e la stima di tutti i cittadini di Belmonte Mezzagno”.