Tromba d’aria a Modica, un morto e due feriti.

RAGUSA (ITALPRESS) – Non si arresta l’ondata di maltempo in Sicilia. Dopo la giornata critica di ieri nella parte occidentale dell’isola questa notte è stato interessato soprattutto il ragusano e il catanese. C’è anche una vittima per una tromba d’aria. Si tratta di un 53enne. L’uomo, appena uscito da casa, nella zona di Modica, sarebbe stato colpito in pieno dal vortice. Ci sono anche due feriti, si tratta di due persone ricoverate negli ospedali di Modica e Ragusa perchè colpite dai detriti. “Una tragedia immane quella a cui abbiamo assistito oggi – commenta su Facebook il sindaco della cittadino del Ragusano, Ignazio Abbate -. Un nostro concittadino, stimato, conosciuto e ben voluto da tutti ha perso la vita per una incredibile fatalità dovuta al maltempo mentre stava andando a lavoro. Una preghiera per tutti loro, un abbraccio alla famiglia della vittima la cui mancanza non potrà mai essere colmata. Domani alle 15 presso la Madonna delle Grazie tutta la città gli darà l’estremo saluto”. Per il 18 novembre è stato proclamato il lutto cittadino e inoltre le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse.

Tromba d’aria anche nella zona del mercato ortofrutticolo di Comiso. Completamente distrutto un distributore di carburante sulla strada Comiso-Chiaramonte. Un forte temporale si è registrato nella costa vittoriese. Allagamenti a Scoglitti dopo che una forte grandinata ha colpito la zona fin dalla serata di ieri. Il ghiaccio si è poi trasformato in torrenti di acqua e detriti. Blocchi di ghiaccio sono stati segnalati anche nel catanese, in particolare ad Aci Sant’Antonio. Allagamenti anche nel capoluogo etneo lungo alcune vie principali del centro.

(ITALPRESS).

