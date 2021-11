Perché bisognerebbe evitare di contare le carte al casinò

Nella maggior parte delle rappresentazioni cinematografiche dedicate al mondo del casinò, i registi provano a dimostrare al pubblico i vantaggi derivanti dal “conteggio delle carte”.

I giocatori esperti dei film sembrano avere una memoria ineccepibile, capaci di ricordare ogni carta con la massima precisione.

Non è difficile immaginare quanto questa pratica possa rivelarsi complessa nella realtà, soprattutto se si è agli inizi della propria carriera da scommettitore.

Il poker, ed in particolare il blackjack – uno specifico tipo di poker – richiede grande precisione e grande concentrazione.

Riuscire a cantare le carte in un gioco simile sarebbe davvero vitale, ma anche estremamente difficile. Le regole del blackjack sono abbastanza complesse, e possono variare in base alle decisioni dei singoli giocatori.

E’ quindi fortemente sconsigliato dedicare del tempo al contare le carte da gioco, principalmente perché poterebbe ad un eccessiva perdita di concentrazione e di tempo.

Arrivati ad un certo punto della gara, la vostra attenzione sarebbe completamente rivolta al conteggio delle carte, perdendo di vista l’obbiettivo principale.

Il gioco d’azzardo non è fatto solo di logica, ma anche di istinto e divertimento. Esistono centinaia di metodi più facili che vi permettono di guadagnare di più, e che non richiedono il conteggio delle carte.

Vediamo insieme perché questa pratica specifica è sconsigliata e qual è il modo migliore per approcciarsi al mondo del poker.

Le regole possono cambiare

Come abbiamo visto, nel gioco del poker le regole possono essere soggette a diversi cambiamenti.

Per riuscire a contare le carte, sarebbe necessario memorizzare tutta una serie di possibilità di gioco, di probabili combinazioni e abbinamenti.

Dovreste poi imparare – o costruire personalmente – un sistema affidabile per il conteggio delle carte.

Su Internet si trovano facilmente esempi di siti e video Youtube che insegnano ai principianti come contare le carte al casinò, ma non tutti sono effettivamente “affidabili”.

Se si vuole davvero imparare, bisogna dedicare del tempo alla scelta del metodo e testarlo diverse volte, fino a quando non si acquista una certa dimestichezza.

Tra i metodi più utilizzati e più scelti in assoluto, bisogna ricordare quello delle “carte alte e carte basse”, che consiste nella suddivisione schematica delle carte da blackjack in due categorie specifiche.

Le carte “alte” sono quelle dotate di un punteggio elevato, mentre le carte “basse” sono quelle che hanno poca importanza.

Contare le carte nei casinò online

Prima di continuare la lista delle motivazioni per cui è sconsigliato contare le carte nel gioco del poker, chiariamo prima una questione piuttosto importante.

Tutti i casinò online, dove le partite avvengono attraverso un mezzo digitale, impediscono il conteggio delle carte.

Tutto questo succede perché il meccanismo che si nasconde dietro la piattaforma di gioco è troppo complesso per poter essere compreso all’inizio della partita.

In questi casi, non serve nemmeno la pratica e l’esperienza, ma bisogna ricorrere esclusivamente alla fortuna.

Non ci sono sistemi per contare le carte online, almeno non con i metodi brevettati fino ad ora dagli esperti giocatori.

Una storia diversa è quella che riguarda i live casinò online e i casinò fisici, dove è possibile osservare un vero croupier che serve le carte da gioco.

In questi casi, il conteggio delle carte potrebbe rivelarsi vantaggioso, ma è comunque necessario conoscere affondo i diversi metodi e sapersi giostrare al meglio.

Ai principianti, è sconsigliato anche di contrae le carte nelle sessioni di casinò live, perché la distanza rende difficile focalizzare bene tutte le carte servite ed il loro valore.

Tasso di vincita

Nonostante il pensiero comunque – legato soprattutto all’influenza dei film – contare le carte non porta a guadagnare necessariamente di più.

Statisticamente, il tasso di vincita per coloro che contano le carte al tavolo del casinò è solo vagamente superiore a quello di chi non utilizza nessun metodo.

La logica ferrea del conteggio delle carte va ad intaccare l’istinto del giocatore, che invece è fondamentale per poter capire in che tipo di situazione si trovano i propri avversarsi.

Perciò non illudetevi di vincere subito, non appena comprendete un metodo funzionale per contare le carte.

Il gioco d’azzardo è fatto anche di attesa e di rispetto per i singoli giocatori, e la vincita potrebbe tardare a mostrarsi.

Se giocate solo online e volete essere certi che il sito scelto risulti veritiero e funzionale, consultate la lista dei casinò aams più conosciuti ed utilizzati del 2021.

L’AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) si occupa di controllare tutti i diversi siti, ponendo la propria certificazione in caso di rispetto delle regole richieste.

Meglio sempre puntare ai siti aams, che sono sicuri ed onesti nei confronti di tutti gli utilizzatori.

Il linguaggio del corpo

Ora che abbiamo capito che contare le carte non vi serva a molto, possiamo passare all’identificazione di un metodo semplice capace di farvi guadagnare molto di più.

Leggere il linguaggio del corpo del vostro avversario è un ottimo modo per capire se sta fingendo oppure no, se sta bluffando o è sincero.

Invece di dedicare tempo ed impegno al conteggio delle carte, provate a concentrarvi su chi effettivamente avete davanti, così da essere preparati in caso di attacco e capire esattamente cosa fare.

Una strategia utile consiste nell’aiutare i vostri compagni di gioco a sentirsi a proprio agio, così che le loro vere emozioni vengano rivelate dalle differenti espressioni.

Se sarete abbastanza bravi ed imparerete qualcosa riguardo la psicologia generale, troverete il modo giusto per capire quando è davvero arrivato il momento di puntare in alto. Provare per credere!