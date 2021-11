In Sicilia 491 nuovi casi di Covid e 7 morti, stabili i ricoveri

PALERMO (ITALPRESS) – Anche oggi in Sicilia si registra una crescita, seppur lieve, dei casi Covid. Il numero dei nuovi positivi è pari a 491 (+19), nonostante il numero inferiore di tamponi effettuati, 26.376 e che produce un tasso di positività all’1,86%. Più che dimezzati i decessi, 7 (-9), i guariti sono 407, gli attuali positivi si incrementano di 77 unità a 9.613. Stabile a 351 il numero dei ricoveri nei reparti ordinari, 43 (-4) i ricoveri in terapia intensiva con 2 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 9.219 persone.(ITALPRESS).