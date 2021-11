Gestione del credito, al gruppo messinese Fire il rating di legalità

MILANO (ITALPRESS) – Il Gruppo messinese Fire, prima realtà indipendente in Italia nella gestione del credito, ha ottenuto il il Rating di legalità, il riconoscimento rilasciato dall’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato indicativo del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese e del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. Con le 3 stelle ottenute, il Gruppo Fire si è aggiudicato il punteggio più alto, che testimonia l’impegno nel porsi nei confronti dei propri clienti come partner affidabile e attento al continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti. La società ha conseguito il massimo riconoscimento previsto, si legge in una nota, dopo aver “soddisfatto – oltre ai requisiti previsti dall’art. 2 che permettono all’impresa richiedente di ottenere il punteggio base di una stella – i requisiti aggiuntivi previsti dall’art. 3 del Regolamento in vigore da novembre 2012”. Tra i requisiti rispettati e oggetto di “bonus” da parte dell’Autorità, “vi sono le azioni e misure volte a contrastare comportamenti illegali da parte delle imprese e le infiltrazioni della criminalità organizzata, ma anche l’adozione di funzioni dedicate ai controlli di conformità e l’attuazione di protocolli e comportamenti che rispondono a determinati codici etici, così come modelli organizzativi di contrasto alla corruzione”, sottolinea la nota. Secondo Sergio Bommarito, Executive Chairman e CEO del Gruppo, si tratta del riconoscimento al “costante impegno per la piena e completa adesione dei principi etici e di legalità. Grazie all’attenzione prestata ai criteri di valutazione stabiliti dall’Autority e all’impegno nell’attuazione del complesso dei requisiti ritenuti privilegiati dalla stessa – dall’adesione al Global Compact, passando per le procedure di compliance antitrust, finendo con il sistema di compliance e anticorruzione – non solo siamo stati valutati positivamente ma ci è stata attribuita la valutazione massima, con le 3 stelle ottenute sin dalla prima richiesta. Questo rappresenta per noi un punto di partenza”. (ITALPRESS).

SEGUICI SU FACEBOOK