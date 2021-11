Palermo, criticità acqua in zone fornite da Poma, Piana e Nuovo Scillato

PALERMO (ITALPRESS) – Anche in conseguenza della chiusura da parte di Enel della condotta di adduzione dal lago di Piana, nella quale si è generata una grave perdita, le zone della Città di Palermo con maggiori criticità sono quelle direttamente fornite dai tre acquedotti interessati (Poma, Piana degli Albanesi e Nuovo Scillato). Ovvero Bandita, Favara, Galletti; Calatafimi Bassa, Basile, Roccella; Uditore, Cruillas, Perpignano alta; Strasburgo, San Lorenzo; Villagrazia, Borgo Molara. In questi quartieri si riscontra un drastico calo della pressione o, per quelli pedemontana, la sostanziale interruzione del flusso idrico. (ITALPRESS).