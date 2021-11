Bottas conquista qualifica sprint del Gp del Brasile

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas si aggiudica la qualifica sprint del Gran Premio del Brasile di Formula 1 e partirà dalla pole position nella gara di domani, domenica. Il finlandese della Mercedes beffa nella partenza il leader del Mondiale Max Verstappen (Red Bull) e lo tiene alle sue spalle sino al traguardo: l’olandese incrementa comunque il suo vantaggio in classifica pilota di altri due punti. Notevole terzo posto per lo spagnolo Carlos Sainz, che resiste agli assalti di Sergio Perez, e porta a casa un punto con la sua Ferrari. E’ settima l’altra Rossa guidata dal monegasco Charles Leclerc, mentre il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), partito dal fondo della dopo la squalifica per il DRS, si issa fino alla quinta piazza: partirà dunque decimo a causa della penalizzazione di cinque posizioni in griglia. (ITALPRESS).

