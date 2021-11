Tentato omicidio a Cinisi, arrestato il presunto complice

I Carabinieri di Carini hanno arrestato e portato in carcere Calogero Grispo di 22 anni, si tratta di un altro uomo accusato nell’ambito del duplice tentato omicidio avvenuto a Cinisi durante la notte del 10 ottobre.

I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura.

Il soggetto è ritenuto indiziato di aver preso parte, insieme a Vincenzo Carlo Darrica, indagato già detenuto in carcere, al duplice tentato omicidio avvenuto il 10 ottobre 2021 a Cinisi, in Corso Umberto I. La sparatoria avvenne nei pressi di un distributore di carburanti contro i fratelli Roberto e Emanuel Bozzo di 23 e 21 anni.

I reati contestati sono tentato omicidio aggravato e premeditato, detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo e ricettazione.

Il tentato omicidio sarebbe scaturito da una lite, per futili motivi, avvenuta poco prima tra giovani a Terrasini. Due soggetti, dopo aver raggiunto il distributore di Cinisi, dove le vittime stavano rifornendo la propria auto, esplodevano al loro indirizzo numerosi colpi d’arma da fuoco, ferendo i due fratelli, entrambi di Cinisi, uno dei quali veniva colpito al piede e l’altro al fianco.

Nella stessa serata del 10 ottobre veniva sottoposto a fermo il materiale autore della sparatoria. Le indagini sono poi proseguite sul soggetto che lo aveva accompagnato a bordo di una Fiat 600 sul luogo della sparatoria.

Le attività hanno consentito di raccogliere gravi indizi a carico dell’arrestato, già deferito in stato di libertà, in altre circostanze, per furto e detenzione di stupefacenti.