Orrore a Partinico, sgozzato un uomo

Un vero e proprio giallo si sta consumando in queste ore a Partinico dove il corpo di un anziano uomo è stato ritrovato in via Marconi. La vittima è Leonardo Lauriano di 88 anni.

L’anziano è stato trovato morto con una ferita al collo da arma da taglio. Era nel garage di casa in via Marconi. L’uomo era riverso nella sua auto una Fiat Punto Grigia e con gli occhiali per terra.

Redazione 5044 posts 0 comments