Muore nel sonno a 7 anni, dolore per la piccola Francesca

Una bambina di 7 anni è stata trovata morta nel suo letto. La piccola, Francesca Cutello il suo nome, secondo le prime informazioni, sarebbe morta per soffocamento ma sarà l’autopsia a chiarire le cause. Una tragedia immane per i genitori che hanno trovato la piccola esanime e che hanno chiamato disperatamente i soccorsi. La tragedia è avvenuta a Ragusa.

La piccola Francesca sarebbe rimasta soffocata nel sonno a causa di una improvvisa occlusione alle vie aeree. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per strapparla alla morte nonostante i tentativi di rianimazione.

Una morte misteriosa quella della bambina ragusana a cui i genitori non hanno saputo dare una spiegazione. Per questo il sostituto procuratore Monica Monego ha disposto l’esame autoptico che servirà a chiarire le cause di questa improvvisa morte.

A confermare l’avvio delle procedure per l’esame autoptico sul corpo della vittima è il procuratore Fabio D’Anna. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo a carico di ignoti per accertare le cause che hanno portato la piccola al decesso. L’accertamento autoptico è stato fissato per il 6 novembre. Intanto la Procura ha incaricato il medico legale Francesco Coco.

Il funerale della piccola si doveva svolgere domani presso la Chiesa del Preziosissimo Sangue ma sarà celebrato solo dopo l’autopsia. La città di Ragusa è rimasta sotto choc per questa morte improvvisa. Un dolore che ha pervaso tutti i cittadini che si sono stretti attorno ai genitori distrutti dalla grave perdita.

Innumerevoli i messaggi di solidarietà nei confronti della famiglia che non riesce a darsi pace.