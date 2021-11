Sale sul tetto del Policlinico e si toglie la vita, muore 23enne

Un 23enne palermitano si è tolto la vita sul tetto dell’ospedale Policlinico di Palermo.

G. C., 23 anni, era in arresto perché accusato di aver ferito la compagna al volto con una coltellata. La vicenda era avvenuta nel quartiere Noce. La polizia aveva evitato il peggio. La fidanzata è stata portata al Civico. Il ragazzo al Policlinico per una ferita alla mano.