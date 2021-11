Proroga Superbonus 110 verso l’allargamento Isee per le villette

La proroga a tutto il 2022 del superbonus per villette e monofamiliari ci sarà ma con alcuni paletti imposti dalla Legge di Bilancio 2022. Sul Superbonus i Cinque stelle promettono battaglia per allargare la platea.

«Non ci fermiamo certo qui: siamo pronti ad ampliare la platea con le modifiche in Parlamento. Vediamo chi ci segue tra quelli che parlano di crescita e sviluppo» dice Conte. In particolare, sul bonus per le villette, Conte aveva chiesto a Draghi di riconoscere un Isee più alto dei 25mila euro previsti. Stando a fonti del Movimento, il presidente del Consiglio avrebbe lasciato aperto qualche spiraglio.

Oltre alla proroga fino al 2023 riservata a condomini e Iacp senza limiti, per gli edifici unifamiliari la proroga è vincolata a un Isee di 25mila euro e all’obbligo di aver realizzato alla data del 30 settembre 2022 almeno il 60% dei lavori. Quest’ultimo paletto sarebbe già in odore di legittimità costituzionale. Intanto è una corsa da record agli investimenti dei privati quella del Superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza antisismica degli edifici.

Come riporta il Sole 24 Ore, Dai primi giorni di ottobre 2020, giorni in cui la macchina del 110% è diventata operativa con l’arrivo dei decreti sulle asseverazioni e le specifiche tecniche per le comunicazioni all’Enea e all’amministrazione finanziaria, fino al 31 ottobre scorso gli investimenti per condomini, edifici unifamiliari e unità immobiliari cosiddette “funzionalmente indipendenti” ammessi alla super detrazione sono stati superiori a 9,7 miliardi di euro. Il 69,1% di questi investimenti, pari più di 6,7 miliardi, si riferiscono a lavori di riqualificazione energetica e interventi antisismici conclusi alla data del 31 ottobre scorso. Una spinta alla ripresa del settore edilizio che ha però indotto il Governo a rivedere le regole del 110% mettendo più di un paletto per contenere la spesa. Potrebbe interessarti anche: Stop alla proroga del Superbonus 110% per villette e unifamiliari Prorogati Superbonus e sismabonus per monofamiliari e villette ma è caos sull’Isee Superbonus 110% tagliato per finanziare il Reddito di Cittadinanza Serramenti e Superbonus 110%, a Catania BeOpen SEGUICI SU FACEBOOK