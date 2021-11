L’infarto e la morte di Vittoria Campo, la Procura dispone l’autopsia

È sta aperta un’inchiesta dalla Procura di Palermo in seguito alla morte di Vittoria Campo, la ragazza che abitava a Monreale, nella frazione di San Martino delle Scale, e morta ieri all’ospedale Ingrassia di Palermo per un sospetto arresto cardiaco. Ora sul caso indagano i Carabinieri.

Secondo le ultime ricostruzioni, la madre della giovane sarebbe tornata a casa in tarda serata e ha visto che figlia a letto. Pensava stesse dormendo. Poi si sarebbe accorta che la figlia stava male. Da qui la corsa in ospedale dove però i medici hanno dichiarato la morte. Un fulmine a ciel sereno per la famiglia, già colpita da un altro grave lutto lo scorso settembre quando venne trovato privo di vita Alessandro, fratello di Vittoria.