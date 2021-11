Covid, in Sicilia 382 nuovi positivi e aumento dei ricoveri

PALERMO (ITALPRESS) – Ricrescono in Sicilia i casi Covid. I nuovi positivi, resi noti dal ministero della Salute attraverso il quotidiano bollettino, sono 382, +87 rispetto a ieri ma con un numero maggiore di tamponi processati, 13.028 e che produce un tasso di positività che si attesta al 2,93%. Lievissimo incremento dei decessi, 3 (+1). I guariti sono 152, mentre il dato degli attualmente positivi aumenta di 227 a 7.611. Leggero incremento dei ricoverati nei reparti ordinari, 305 (+5), e così pure per le terapie intensive, con 40 ricoverati (+4) e 6 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 7.266 persone.(ITALPRESS).