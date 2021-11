Aggressioni ad anziani a Monreale, Carabinieri li identificano (VIDEO)

Aggressioni nelle ore notturne a Monreale ad opera di una banda di ragazzi di diverse età. Vittime sono anziani. Le aggressioni sono state anche riprese con i cellulari e postate sulle chat di WhatsApp.

I filmati sono finiti nelle mani dei Carabinieri della Stazione che hanno identificato i responsabili e li hanno convocati in caserma. Si tratta di gravi episodi che minano la tranquillità della città. Diversi episodi in cui anziani, che camminano soli durante le ore serali, vengono aggrediti e bullizzati, da una banda di piccoli delinquenti.

Il video parla da sé (in fondo all’articolo). Persone che camminano da sole per strada letteralmente “bullizzate” da una banda di giovani, alcuni a bordo di scooter elettrici. Oggi i Carabinieri hanno acquisito le immagini riprese da alcuni cellulari e hanno dato vita alle indagini, identificando i presunti responsabili.

I militari hanno già convocato i ragazzi e i genitori, nel caso di minori, in caserma.

A partire da questa sera, inoltre, partirà un servizio “amplificato” da parte dei Carabinieri. La stazione monrealese aumenterà il numero di equipaggi e il numero dei servizi di controllo lungo le strade monrealesi.

“I ragazzi che hanno commesso questa sorta di bravata sono già in caserma grazie alle indagini dei carabinieri. Duole constatare il fatto che nessuno abbia avuto il coraggio di chiamare e denunciare”. Lo dice il sindaco monrealese Alberto Arcidiacono che invita i cittadini a denunciare subito ai Carabinieri quando si assiste a episodi simili. “Sono sempreverde pronti a dare un aiuto i nostri militari”.