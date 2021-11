Monreale, inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo

“Finalmente un vero parco giochi a Monreale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia all’inaugurazione del parco giochi inclusivo, all’interno della scuola elementare Pietro Novelli. “Per la nostra città e per i nostri bambini – ha continuato Intravaia – è una giornata di grande gioia. Qui, i momenti ludici dei più piccoli si coniugheranno all’integrazione con i bambini con esigenze speciali. Un risultato ottenuto grazie alla collaudata collaborazione con la Regione Siciliana, che è intervenuta con un notevole sforzo economico da sei milioni di euro per finanziare i parchi giochi in quasi tutti i comuni dell’Isola. Ringrazio in modo particolare l’ufficio tecnico, coordinato con efficienza dall’assessore a Rete Geppino Pupella, per il progetto che è stato riconosciuto meritevole di finanziamento e, dunque, reso possibile”. (ITALPRESS).