L’uragano viaggia verso la Sicilia

L’uragano Apollo si trova ancora lungo le coste della Sicilia orientale. Ha già creato danni e disagi. Il. Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci invita la popolazione alla prudenza.

Il “medicane” (mediterranean hurricane) è in mare e si avvicina all’Isola con raffiche di vento a 64 chilometri orari. In tutta la zona orientale si registrano allagamenti e strade interrotte. Esondati diversi torrenti. Viabilità provinciale in crisi: anche l’autostrada per Catania è interrotta. In azione la Protezione civile che raccomanda di limitare gli spostamenti.

Secondo le rilevazioni dei radar, Apollo è in mare al largo della Sicilia, tra Siracusa e Malta, "però è in avvicinamento verso l'isola", ha detto il capo dipartimento della Protezione civile regionale, Salvo Cocina. «La Protezione civile regionale, con le Prefetture, monitora costantemente la situazione e lo spostamento del ciclone che sta interessando la parte sud orientale dell'Isola. I nostri uomini sono tutti mobilitati da ieri sera, pronti ad accorrere dove si rendesse necessario. Invito tutti alla prudenza, a restare ancora a casa, ad aspettare l'evoluzione delle prossime ore. Solo in tarda serata potremo tentare di fare un bilancio». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in merito all'emergenza meteo che continua a interessare la Sicilia ancora in queste ore. Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ha espresso al presidente della Regione, Nello Musumeci, «vicinanza e solidarietà per il difficile momento che la comunità siciliana sta attraversando» a seguito dell'ondata di maltempo che da giorni si sta abbattendo sull'Isola. Nel corso del colloquio telefonico, il governatore ha ringraziato l'esponente del governo centrale per la sensibilità dimostrata.

