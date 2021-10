La Sicilia rischia la zona gialla, due Comuni in zona arancione

Due Comuni tornano in “zona arancione” fino all’11 novembre si ordinanza del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

I Comuni di Castel di Iudica, nel Catanese, e Lercara Friddi, in provincia di Palermo, da domenica 31 ottobre saranno in “zona arancione”. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Le misure restrittive anti Covid, a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino a giovedì 11 novembre. Nei due Comuni è consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi).

Intanto in Sicilia si assiste ad una inversione del trend, dopo sette settimane di discesa.

Il salita l’incidenza dei contagi

Il dato che preoccupa il dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione, che ieri ha diramato il bollettino settimanale, è quello dell’incidenza dei contagi, soprattutto in alcune province: «Il rischio di nuovi casi – si legge – si mantiene più elevato nell’area centro-orientale della Sicilia e in particolare nelle province di Catania (103,6 nuovi casi su 100mila abitanti), Siracusa (81,5), Messina (77,3) ed Enna (62,6)».

Aumentano i ricoveri

Ma l’allarme arriva pure per gli

altri due parametri che il ministero

considera per i cambi di colore delle regioni: «Per la prima volta — scrivono i tecnici dell’assessorato — si manifesta un incremento di nuove ospedalizzazioni che incide sulla prevalenza di occupazione dei posti letto». L’85 per cento dei pazienti, ovvero 269, non ha ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino anti-Covid. In tutta la regione, i vaccinati con almeno una dose sono l’80,6 per cento del target, gli immunizzati a ciclo completo sono al 76,6. Arranca la campagna per le

terze dosi: dal 20 settembre sono

state 43.082.

213 medici sospesi all’Asp di Palermo

Ricevi le nuove notizie in tempo reale gratis Attiva

Redazione 4922 posts 0 comments