Tragedia sulla statale, ciclista travolto e ucciso da un’auto

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. Un’auto lo ha travolto e ucciso mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze di Siracusa.

Sul posto gli agenti della Polizia municipale che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato investito da una Mercedes che procedeva a velocità sostenuta.

La Procura ha disposto il sequestro dei mezzi ed ha aperto una inchiesta per omicidio stradale.

“A causa di un incidente, la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 398,000, nel comune di Siracusa”. Lo dice l’Anas specificando che il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo e un ciclista, che nell’impatto ha perso la vita.

Ilpersonale Anas, la Polizia stradale e la Polizia Municipale sono presenti sul posto per gli accertamenti della dinamica, la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale

