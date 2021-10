Hanno vinto il concorso, arrivano 116 Cancellieri al Tribunale di Palermo

Prenderanno servizio il 13 ottobre i 128 cancellieri vincitori del concorso indetto dal Ministero della Giustizia. e arrivano agli uffici giudiziari di Palermo e di Termini Imerese. Il dicastero ha pubblicato l’elenco dei 2.700 vincitori e delle varie sedi, tra cui la Corte d’Appello di Palermo che comprende anche gli uffici di Agrigento, Trapani, Marsala e Sciacca.

In particolare 116 neo cancellieri andranno a rinforzare gli organici degli uffici di Palermo città e 12 quelli di Termini Imerese. La buona notizia è che vi è una prevalenza rosa. Si tratta infatti di 103 donne e 25 uomini. Il cancelliere più giovane ha 40 anni.

“Diamo un caloroso benvenuto alle colleghe e ai colleghi – dice Roberto Immesi della segreteria provinciale della Confsal-Unsa Giustizia, il primo sindacato del dicastero di via Arenula – Il loro supporto sarà fondamentale per ridare fiato al personale che in questi anni, fra mille difficoltà, ha portato avanti il lavoro degli uffici con impegno e abnegazione, garantendo i servizi ai cittadini. Il nostro sindacato rimarrà in prima linea per difendere i diritti dei lavoratori”.

I neo cancellieri, inquadrati nell’area II F3, prenderanno servizio mercoledì alle 9 e saranno così distribuiti: per Palermo 8 alla Corte d’Appello, 1 alla Procura Generale, 48 alla Procura, 41 al Tribunale, 4 al Tribunale di Sorveglianza, 2 al Giudice di Pace, 6 alla Procura per i Minorenni, 6 al Tribunale per i Minorenni; per Termini Imerese 3 alla Procura e 9 al Tribunale.