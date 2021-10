Palermitano condannato per mafia, scatta il sequestro di beni per mezzo milione

Sequestro di beni per mezzo milione di euro a Palermo nei confronti di Francesco Di Marco, ritenuto esponente del clan mafioso di Santa Maria di Gesù.

In esecuzione di provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo hanno dato esecuzione al sequestro beni.

I beni hanno un valore complessivo stimato in circa 500.000 euro e appartengono al 37enne Francesco Di Marco. L’uomo è stato condannato in primo e secondo grado alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione perché ritenuto responsabile di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo – Santa Maria di Gesù.

Il quadro probatorio raccolto nell’ambito delle indagini patrimoniali, coordinate dal Procuratore Aggiunto D.ssa Marzia Sabella, è stato in grado di dimostrare come i beni nella disponibilità dell’uomo fossero in realtà il frutto delle sue attività illecite, consentendo così al Tribunale di Palermo di emettere il provvedimento di sequestro.

Sigilli ad un’mpresa individuale con sede in Palermo, con attività di lavorazione marmi, comprensiva dei beni aziendali. Sotto sequestro anche

un appezzamento di terreno agricolo sito a Palermo e cinque rapporti bancari.

