La Sicilia è zona bianca, c’è ordinanza, appello di Orlando, “Non abbassiamo la guardia” (VIDEO)

“Comportamenti incoscienti e ritardi nelle vaccinazioni hanno costretto la Sicilia a vivere in zona gialla. Ormai abbiamo superato questa fase”. A dirlo è Leoluca orlando, sindaco di Palermo che commenta l’entrata in zona bianca della Sicilia. Poco fa, infatti, il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza che dispone il cambio di colore per l’Isola.

L’appello del sindaco di Palermo

Non cambia sostanzialmente nulla rispetto alla zona gialla a parte l’obbligo dell’uso delle mascherine che decade all’esterno. “Finalmente – aggiunge il primo cittadino palermitano – da domani si torna in zona bianca e questo consente di potere sviluppare tutte le capacità della nostra città, anche di attrattiva internazionale. Questo deve indurre a mantenere sempre il massimo della prudenza e ad accrescere il numero delle vaccinazioni”.

Un altro appello di Orlando ai palermitani. “Vaccinarsi non è solo un contributo alla salute propria e degli altri, ma anche un contributo all’economia della nostra regione e della nostra città”.

Sicilia ufficialmente in zona bianca

“Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza su Facebook. La Sicilia vede scendere i contagi e arriva, dunque, anche l’attesa e sperata zona bianca che uniforma la nostra regione al resto del Paese. Via la mascherina all’aperto e le limitazioni a tavola nei ristoranti. E da lunedì riaprono anche le discoteche e il mondo dello spettacolo torna al riempimento totale grazie ad altri provvedimenti assunti sempre oggi.