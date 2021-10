La Sicilia passa in zona bianca, addio alla mascherina all’aperto

La Regione Sicilia entra in zona bianca a partire da sabato 10 ottobre. Lo ha appena annunciato Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute. Questa mattina a Palermo la Regione ha organizzato la conferenza stampa per la presentazione del nuovo bollettino settimanale sull’andamento della pandemia nell’Isola.

L’isola così potrà dire addio all’obbligo di mascherine anche all’aperto. I parametri sono in diminuzione, dai nuovi positivi ai ricoveri. Nel corso della cabina di regia di domani la notizia sarà confermata anche dall’ISS e il ministro Speranza firmerà la nuova ordinanza.

Zona bianca siciliana in anticipo

La Sicilia entrerà in zona bianca in anticipo rispetto a quanto prevede la norma. La proroga del ministero della Salute consentirà maggiori libertà ai siciliani durante il fine settimana. Oggi, 7 ottobre, è il quattordicesimo giorno nel quale la Sicilia ha mantenuto i parametri da zona bianca. I nuovi casi in una settimana sono calati del 18 per cento.

“Un trend di diminuzione dei contagi ormai consolidato – ha detto Razza in conferenza stampa – ma il passaggio in zona bianca non deve essere interpretato come un dato politico, come non era una decisione politica la zona gialla”.

Potrebbe interessarti anche: Zona bianca vicina in Sicilia, Ministero pensa allo “sconto” di 7 giorni Arrivano buone notizie per la Sicilia che potrebbe passare in zona bianca in anticipo. Se l’isola trascorrerà anche la prossima settimana in zona gialla, ci sono, invece, buone probabilità che possa essere applicato uno “sconto” di una settimana dal Ministero.... La Sicilia verso la zona bianca dal 4 ottobre, calano nuovi casi e ricoveri La Sicilia naviga verso la zona bianca a partire dl 4 ottobre visto che i dati sono in netto miglioramento. I numeri sono certificati dalla Protezione Civile e vedono un miglioramento graduale dei nuovi casi su base settimanale. Si preannuncia,... L’Italia resta in zona bianca, Sicilia ancora in zona gialla ROMA (ITALPRESS) – La Sicilia rimane in zona gialla, tutto il resto d’Italia mantiene la zona bianca anche per la prossima settimana, quella che inizia lunedì 13 settembre. E’ quanto emerso dai dati del monitoraggio settimanale presentato venerdì 10 settembre....