Sicilia in zona bianca, l’annuncio di Razza, “Non è liberi tutti”

La Sicilia, come ha annunciato DirettaSicilia, passerà in zona bianca ma “non è liberi tutti” dice l’assessore alla Salute Razza che ha annunciato la notizia in conferenza stampa.

Un passaggio, quello in zona bianca, che arriva con due giorni d’anticipo. “Oggi siamo al quattordicesimo giorno dal rientro dai parametri della “zona gialla” – dice l’assessore – e per domani è attesa la decisione della cabina di regia sul ritorno alla “zona bianca”, che produrrà i suoi effetti dalla giornata di sabato. L’andamento della pandemia, però, non deve più essere occasione di scontro e polemiche politiche: serve anche per dare serenità ai cittadini, che hanno bisogno di risposte chiare”.

Presentato il nuovo bollettino settimanale

Si tratta di un bollettino settimanale dei dati epidemiologici e vaccinali della Regione Siciliana. Il report è stato realizzato dal Dasoe (Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico) e comprende i dati e l’analisi della situazione epidemiologica e della campagna vaccinale. Sarà predisposto con cadenza settimanale e sarà pubblicato sul portale della Regione Siciliana.

Alla conferenza sono intervenuti l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e il direttore generale del Dasoe, Francesco Bevere. “Il Bollettino settimanale è una scelta del governo Musumeci nel segno di una ancora maggiore trasparenza per mostrare come l’epidemia si muova sul territorio – dichiara l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – Proprio osservando l’andamento dei contagi, è possibile notare come ad ogni picco corrisponda un provvedimento da parte del governo regionale per circoscrivere la diffusione del virus e favorire l’incremento della campagna vaccinale”.

Dalla prossima settimana il report prenderà in considerazione l’arco temporale degli ultimi 7 giorni

“Siamo molto soddisfatti di avere avuto la possibilità di raccogliere i numerosi dati già disponibili presso la Regione Siciliana e di poterli mettere a sistema – dichiara il direttore del Dasoe, Bevere – Ogni settimana metteremo il report a disposizione dei cittadini e di chiunque abbia interesse a comunicarlo, per mostrare come il nostro sistema affronta la pandemia. Ringrazio quanti hanno contribuito a questo sforzo imponente per mettere a disposizione i dati della Regione settimana per settimana”.

Potrebbe interessarti anche: L’Italia resta in zona bianca, Sicilia ancora in zona gialla ROMA (ITALPRESS) – La Sicilia rimane in zona gialla, tutto il resto d’Italia mantiene la zona bianca anche per la prossima settimana, quella che inizia lunedì 13 settembre. E’ quanto emerso dai dati del monitoraggio settimanale presentato venerdì 10 settembre.... Superato il picco in Sicilia, rallenta l’emergenza e zona bianca vicina In Sicilia il picco dell’ondata estiva sembra essere superato. Lo certificano i dati. I report confermano infatti un rallentamento dei nuovi casi che riporterà l’isola in zona bianca. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso i dati dell’ultima settimana che... La Sicilia verso la zona bianca dal 4 ottobre, calano nuovi casi e ricoveri La Sicilia naviga verso la zona bianca a partire dl 4 ottobre visto che i dati sono in netto miglioramento. I numeri sono certificati dalla Protezione Civile e vedono un miglioramento graduale dei nuovi casi su base settimanale. Si preannuncia,...