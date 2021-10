Covid Sicilia, l’isola sesta regione per nuovi positivi ed è zona bianca

Nella Sicilia che sabato torna in zona bianca sono in diminuzione i nuovi casi di Covid19 riportati dal bollettino odierno. Nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 15.005 tamponi processati sono stati registrati 245 casi. Un dato che fa scendere l’incidenza al 1,6%. Ora la Sicilia è la sesta regione per nuovi positivi.

Casi in netta diminuzione

Gli attuali positivi sono 11.780 con una diminuzione di 592 casi. I guariti sono 828 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.877. Sul fronte ospedaliero sono adesso 415 i ricoverati, 23 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 45, quattro in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 54 casi, Catania 78, Messina 6, Siracusa 37, Ragusa 14, Trapani 20, Caltanissetta 15, Agrigento 9, Enna 12.

L’annuncio della zona bianca

La Sicilia torna in zona “bianca”, il rientro sarà a partire da sabato prossimo quindi con due giorni in anticipo. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull’andamento della pandemia nell’Isola.

