Arriva la burrasca, ancora allerta meteo della Protezione Civile

Continua il maltempo in Sicilia e le previsioni meteo inducono la Protezione Civile Regionale a inviare un bollettino di allerta meteo gialla. Rischio idrogeologico e idraulico, questa è la nuova allerta meteo della protezione civile regionale per le prossime ore in Sicilia.

Tra le province più colpite dal maltempo c’è Palermo. Sarà la fascia settentrionale della Sicilia quella in cui il maltempo durerà di più. Previsti temporali e forti raffiche di vento. Il livello di allerta è “gialla” (attenzione) dice l’avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico relativo al giorno 8 ottobre. “Dalle prime ore di oggi, giovedì 7 ottobre, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti occidentali. Mareggiate sulle coste esposte”.

Intanto anche le isole minori della Sicilia devono fare i conti con le condizioni meteo avverse. Un’ondata di maltempo alle Eolie con raffiche di vento e nelle sette isole disagi per i collegamenti marittimi. Da Lipari partiti solamente gli aliscafi della Liberty Lines alle 7 e alle 8 e la nave della Siremar alle 6,30 per Milazzo. Nessuna partenza invece per le isole, con i mezzi rimasti in porto. Sulle isole soffia vento forte da ponente e il mare raggiunge anche forza 5-6.

Potrebbe interessarti anche: Piogge e temporali in tutta la Sicilia, scatta allerta meteo gialla della Protezione Civile È allerta meteo di colore giallo in Sicilia da questo pomeriggio fino alla serata di domani. L’allarme è stato lanciato dal Dipartimento regionale di Protezione civile. Il bollettino vale, infatti da oggi fino alle ore 24:00 del primo ottobre. La... Piogge e temporali in Sicilia, allerta arancione della Protezione Civile Continua il maltempo inSicilia con una nuova allerta meteo diramata dalle autorità. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24... Allerta meteo gialla in Sicilia, ancora pioggia e temporali Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 8 settembre. Il livello di allerta, su tutta la...