Ci sono i numeri in Sicilia, la zona bianca è vicina

La zona bianca in Sicilia è vicina. Lo dicono i numeri nonostante ieri i contagi in Sicilia siano lievemente aumentati rispetto al giorno precedente.

Il dato positivo è che i ricoveri in area medica sono tornati a scendere dopo un giorno di aumento. Al momento ci sono 409 pazienti positivi, 27 in meno. In Terapia intensiva i ricoverati sono 49, uno in meno. Dieci le vittime ieri.

Secondo il rapporto dell’ufficio Statistica del Comune di Palermo, dal 30 dicembre 2020 al 21 settembre di quest’anno ci sono stati 700 morti in più rispetto alla media degli ultimi cinque anni, con un aumento del 15 per cento che può imputarsi proprio alla pandemia.

Con questi numeri l’Isola, che seconda in Italia per contagi giornalieri, si appresta a cambiare colore. Gli indici d’ospedalizzazione nei reparti ordinari e in Rianimazione sono tornati già da oltre due settimane sotto le soglie critiche.

Così il cambio di colore, dalla zona gialla alla zona bianca potrebbe scattare in antico, sabato anziché lunedì 11 ottobre. La decisione sarà presa venerdì dopo la cabina di regia dell’ISS, alla quale seguirà l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

Intanto domani a Palermo la conferenza stampa per presentare nuovo bollettino settimanale. Si terrà domani (giovedì 7 ottobre), alle 11.30 a Palazzo Orléans, la conferenza stampa di presentazione del “Bollettino settimanale sui dati epidemiologici e vaccinali” nell’ambito delle attività di sorveglianza dell’epidemia Covid-19 in Sicilia. All’incontro con i giornalisti, che servirà anche a fare il punto sulla situazione epidemiologica e della campagna vaccinale, interverranno l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, il dirigente generale del Dasoe Francesco Bevere e i dirigenti dello stesso dipartimento.

Potrebbe interessarti anche: Zona bianca vicina in Sicilia, Ministero pensa allo “sconto” di 7 giorni Arrivano buone notizie per la Sicilia che potrebbe passare in zona bianca in anticipo. Se l’isola trascorrerà anche la prossima settimana in zona gialla, ci sono, invece, buone probabilità che possa essere applicato uno “sconto” di una settimana dal Ministero.... Superato il picco in Sicilia, rallenta l’emergenza e zona bianca vicina In Sicilia il picco dell’ondata estiva sembra essere superato. Lo certificano i dati. I report confermano infatti un rallentamento dei nuovi casi che riporterà l’isola in zona bianca. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso i dati dell’ultima settimana che... L’Italia resta in zona bianca, Sicilia ancora in zona gialla ROMA (ITALPRESS) – La Sicilia rimane in zona gialla, tutto il resto d’Italia mantiene la zona bianca anche per la prossima settimana, quella che inizia lunedì 13 settembre. E’ quanto emerso dai dati del monitoraggio settimanale presentato venerdì 10 settembre....