Pane venduto in strada tra polvere e smog, sequestri e denunce a Palermo

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato in diversi interventi oltre 40 Kg di prodotti da forno, venduti in strada. I sequestri sono avvenuti in Corso Calatafimi, Via F. Paolo Perez, Corso Tukory e via Filippo Cordova. I prodotti alimentari erano in cattivo stato di conservazione.

In particolare,venditori abusivi, privi di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria, esponevano per la vendita su diversi banchetti pane e biscotti privi di involucri protettivi ed esposti alla polvere.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato i prodotti alimentari e hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria i venditori abusivi per violazione alla sicurezza igienico-sanitaria.

I prodotti sequestrati sono stati, infine, devoluti in beneficenza ad ente del settore zootecnico, volto alla cura

degli animali.

Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, nei giorni scorsi i Finanzieri del Gruppo di

Termini Imerese hanno proceduto al sequestro di 4.095 Kg di GPL, contenuti in 294 bombole.

In particolare, le Fiamme Gialle, nel corso di controlli svolti presso cinque attività commerciali che detenevano

in deposito GPL in bombole per la vendita, site nei comuni di Trabia, Sciara, Altavilla Milicia e Roccapalumba,

hanno constatato la mancanza del certificato prevenzione incendi.

La certificazione, prevista dal D.P.R 151/2011 e rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

territorialmente competente, è essenziale per la sicurezza delle strutture e delle persone che si trovano al loro

interno in ragione dei pericoli determinati dalla presenza di gas o vapori altamente infiammabili ed è obbligatoria

per le rivendite di gas in recipienti mobili, disciolti o liquefatti, per quantitativi in massa complessivi superiori o

uguali a 75 kg.

I Finanzieri hanno proceduto quindi al sequestro penale di 294 bombole di GPL e alla segnalazione alla Autorità Giudiziariadei titolari delle

attività commerciali.

Potrebbe interessarti anche: Sequestri e denunce ai controlli antidroga all’aeroporto di Palermo (VIDEO) Scattano i controlli antidroga all’aeroporto di Palermo da parte della Guardia di Finanza. I militari della Guardia di Finanza di Punta Raisi e i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane, hanno eseguito quattro sequestri nel corso di alcuni controlli antidroga. Nel corso... Mano schiacciata tra i macchinari, incidente sul lavoro a Palermo Un incidente sul lavoro si é consumato ieri a Palermo. Un ragazzo di 28 anni è rimasto ferito all’interno di un laboratorio per la produzione di dolci di via Agnetta, a Villagrazia di Palermo. Il giovane si sarebbe ferito con... Droga e spaccio, 5 arresti tra San Cipirello, Villabate e Palermo I Carabinieri hanno eseguito in provincia di Palermo 5 arresti in materia di stupefacenti. I militari della Stazione di San Cipirello hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne del posto poiché è stato trovato...